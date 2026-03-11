Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.30
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Облак результативно ошибся в матче с «Тоттенхэмом»: Порро перехватил пас вратаря «Атлетико» из штрафной и сделал ассист на Соланке

Вратарь «Атлетико» Ян Облак результативно ошибся в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Источник: Спортс"

При счете 5:1 голкипер из штрафной отдал пас в центр поля. Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро перехватил мяч и отдал пас в штрафную на форварда Доминика Соланке, забившего вторым касанием.

Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?

