Облак результативно ошибся в матче с «Тоттенхэмом»: Порро перехватил пас вратаря «Атлетико» из штрафной и сделал ассист на Соланке

При счете 5:1 голкипер из штрафной отдал пас в центр поля. Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро перехватил мяч и отдал пас в штрафную на форварда Доминика Соланке, забившего вторым касанием.
Замена вратаря на 17-й минуте ЛЧ — Антонина Кински за два привоза с «Атлетико»! Бывает ли хуже?
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше