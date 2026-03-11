Ричмонд
Флик про 1:1 с «Ньюкаслом»: «На “Камп Ноу” “Барселона” сыграет по-другому. Вырвать эту ничью — фантастика»

Ханс-Дитер Флик высказался о ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов.

"Меня больше порадовал результат. Мы не лучшим образом работали с мячом. Без него мы действовали хорошо, защищались как команда. Это порадовало. На этом стадионе нелегко играть, учитывая давление и атмосферу. Под прессингом мы допустили много ошибок, надо прибавлять.

Мы провели много матчей. Нам надо играть лучше. Позитивный момент — это результат. Вырвать эту ничью, проигрывая в один мяч, — фантастика.

Уверен, что на «Камп Ноу» «Барселона» сыграет по-другому«, — сказал главный тренер “блауграны”.