Дзюба об удалении Лусиано в матче с «Динамо»: «Глупо, так нельзя. По духу это красная, зачем с двух ног прыгать? В эпоху ВАР чего орать: “Не было”? Судье все в ухо сказали»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба подверг критике форварда ЦСКА Лусиано Гонду за удаление в матче 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4).

Источник: Спортс"

— Какой будет тройка РПЛ?

— Первым будет либо «Зенит», либо «Краснодар». Третьим будет либо ЦСКА, либо «Локомотив».

На самом деле, если бы не удаление Лусиано, ЦСКА бы перевернул игру с «Динамо». Они очень хорошо смотрятся, просто глупое удаление, так нельзя. Лусиано же понимает, что за ним игроки. Он врезается, по духу это красная, наверное, можно сказать, что он попал в плечо, но в любом случае это красная.

В любую сторону крикни, по факту это красная. Давайте ждать, пока он в горло прыгнет. Он должен осознавать риски. Когда люди прыгают с двух ног, ты думаешь — зачем? Человек спиной — зачем ты прыгаешь, а потом говоришь с такими глазами: «Не попал»?

И такого очень много, когда люди орут: «Не было». В эпоху ВАР чего орать? Зачем судье орать? Ему все в ухо сказали, — сказал Дзюба.