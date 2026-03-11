Дзюба об удалении Лусиано в матче с «Динамо»: «Глупо, так нельзя. По духу это красная, зачем с двух ног прыгать? В эпоху ВАР чего орать: “Не было”? Судье все в ухо сказали»

На самом деле, если бы не удаление Лусиано, ЦСКА бы перевернул игру с «Динамо». Они очень хорошо смотрятся, просто глупое удаление, так нельзя. Лусиано же понимает, что за ним игроки. Он врезается, по духу это красная, наверное, можно сказать, что он попал в плечо, но в любом случае это красная.