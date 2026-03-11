Ричмонд
Араухо о том, что не вернулся в защиту «Барсы» при голе «Ньюкасла»: «Не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле — даже ползком. Судья сно

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо подвел итоги матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

Во время гола английского клуба на 86-й минуте игрок каталонцев не вернулся в защиту после травмы в атаке. Он сперва выполз с поля, потом ползком вернулся на него. Арбитр — итальянец Марко Гуида — показал уругвайцу, что он должен покинуть пределы поля.

"Мы довольны ничейным результатом. Сыграли не так хорошо, как хотели. В Лиге чемпионов нужно действовать умнее. Теперь у нас будет матч дома.

Мы хотели больше владеть мячом и атаковать. Но мы играли против сильного соперника на его стадионе. Уезжаем с хорошими впечатлениями.

Что касается момента с пропущенным голом, то я не понимаю правила. Если у меня судороги, я не могу вернуться на поле — даже ползком. Судья снова велел мне уйти. Я не понимаю.

В целом этот момент был результатом усилий, прилагаемых в напряженных матчах. Я должен был быть готов к тому, что придет моя очередь. Педри немного устал, и это нормально, он восстанавливается после травмы", — сказал Араухо.