Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.40
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.75
П2
3.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о возвращении в “Спартак” и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не осно

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказал недовольство словами форварда команды Артема Дзюбы о возможном возвращении в «Спартак».

Источник: Спортс"

Ранее 37-летний форвард сказал: «С удовольствием вернусь в “Спартак”, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».

Также он допустил, что клуб из Тольятти может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ. Сейчас команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком в 20 играх.

«Сейчас не время рассуждать о возвращении в “Спартак”, высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны.

Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является", — сказал Морозов.