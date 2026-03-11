Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Сейчас не время рассуждать о возвращении в “Спартак” и высказывать какие-то мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не осно

Ранее 37-летний форвард сказал: «С удовольствием вернусь в “Спартак”, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».
Также он допустил, что клуб из Тольятти может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ. Сейчас команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком в 20 играх.
«Сейчас не время рассуждать о возвращении в “Спартак”, высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны.
Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является", — сказал Морозов.