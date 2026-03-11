Дзюба о словах Тикнизяна про Галактионова: «Терпилой нельзя быть. Лучше сказать что думаешь, чем подлизываться к кому-то, обманывать, чтобы быть правильным и хорошим»

— Отрывками смотрел интервью. Хватит терпеть — терпилой нельзя быть. Наир давно кричал, что все это скажет. Знаю, что над ним многие наши общие знакомые подшучивали. Я всегда ему говорил, что надо вещи называть своими именами. Еще со времен «Спартака» говорил, когда многие уходят и заявляют: да я сейчас такое интервью дам, да я все скажу. И ни разу никто ничего не сказал. Вы бы слышали, как они на кухне разговаривают все. А потом ты слушаешь людей, что они говорят на публике: все такие хорошие, такие замечательные. От этого прям тошнит.