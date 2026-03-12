Хавертц о пенальти «Арсенала»: «Мне жаль “Байер”, но это футбол — я был счастлив. Я стремился к таким моментам годами и рад, что забил»

Первая встреча команд в ⅛ финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1. На 86-й минуте матча Нони Мадуэке, войдя в штрафную «Байера» с мячом, упал на газон после того, как Малик Тилльман в подкате задел его ногу. Арбитр Халил Мелер назначил пенальти, ВАР подтвердил решение судьи.