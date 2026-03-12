Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Челси
2
Все коэффициенты
П1
1.14
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Игроки «Тоттенхэма» не верят в Тудора и «шокированы» решениями тренера. Инцидент с заменой Кински «стал последней каплей», вратарь хочет уйти в аренду летом (The Telegraph)

По данным Telegraph Sport, Тудор не смог наладить контакт с командой после того, как сменил на тренерском посту Томаса Франка.

Источник: Спортс"

Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы разгромно проиграли «Атлетико» (2:5) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Сейчас «Тоттенхэм» рискует выбыть из Лиги чемпионов и находится всего в одном очке от зоны вылета из Премьер-лиги за девять туров до конца чемпионата.

Отмечается, что игроки признают свою роль в неудачных результатах команды, но они были шокированы подходом и решениями Тюдора.

Источники считают, что события в Мадриде — когда Антонин Кински-младший был заменен на 17-й минуте, а Тудор не поприветствовал вратаря, когда тот покидал поле — последней каплей, разрушившей отношения между тренером и игроками. Теперь Кински проявляет желание отправиться летом в аренду.

Кроме того, Тудору пришлось напомнить о необходимости сообщить Викарио, что в старте его заменит Кински, несмотря на то, что итальянец является постоянным первым номером.

Один из источников заявил: «В этой раздевалке нет практически никого, если вообще кто-то есть, кто в него верит».

Утверждается, что тренер пытался наладить отношения с капитаном Кристианом Ромеро, но он мало что сделал для поднятия морального духа команды или укрепления уверенности отдельных игроков. Большинство игроков хотят бороться за клуб, болельщиков и собственную гордость, а не за Тудора.

Кроме того, в «Тоттенхэме» были удивлены использованием Педро Порро, Жоау Пальиньи, Конора Галлахера и Хави Симонса на неродных позициях и тем, что Арчи Грей по решению Тудора играл на разных позициях. Эти перестановки привели к замешательству, разочарованию и чувству отчужденности у игроков.

Помимо этого, манера общения Тюдора, как в частной, так и в публичной сферах, вызывало недовольство. Сообщается, что что на тренировках он с первого дня придерживался громкого, агрессивного стиля, а на публике неоднократно ясно выражал свое недовольство.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше