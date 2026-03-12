Игроки «Тоттенхэма» не верят в Тудора и «шокированы» решениями тренера. Инцидент с заменой Кински «стал последней каплей», вратарь хочет уйти в аренду летом (The Telegraph)

Хорватский специалист проиграл все 4 матча в качестве временного главного тренера «шпор». Накануне лондонцы разгромно проиграли «Атлетико» (2:5) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
Сейчас «Тоттенхэм» рискует выбыть из Лиги чемпионов и находится всего в одном очке от зоны вылета из Премьер-лиги за девять туров до конца чемпионата.
Отмечается, что игроки признают свою роль в неудачных результатах команды, но они были шокированы подходом и решениями Тюдора.
Источники считают, что события в Мадриде — когда Антонин Кински-младший был заменен на 17-й минуте, а Тудор не поприветствовал вратаря, когда тот покидал поле — последней каплей, разрушившей отношения между тренером и игроками. Теперь Кински проявляет желание отправиться летом в аренду.
Кроме того, Тудору пришлось напомнить о необходимости сообщить Викарио, что в старте его заменит Кински, несмотря на то, что итальянец является постоянным первым номером.
Один из источников заявил: «В этой раздевалке нет практически никого, если вообще кто-то есть, кто в него верит».
Утверждается, что тренер пытался наладить отношения с капитаном Кристианом Ромеро, но он мало что сделал для поднятия морального духа команды или укрепления уверенности отдельных игроков. Большинство игроков хотят бороться за клуб, болельщиков и собственную гордость, а не за Тудора.
Кроме того, в «Тоттенхэме» были удивлены использованием Педро Порро, Жоау Пальиньи, Конора Галлахера и Хави Симонса на неродных позициях и тем, что Арчи Грей по решению Тудора играл на разных позициях. Эти перестановки привели к замешательству, разочарованию и чувству отчужденности у игроков.
Помимо этого, манера общения Тюдора, как в частной, так и в публичной сферах, вызывало недовольство. Сообщается, что что на тренировках он с первого дня придерживался громкого, агрессивного стиля, а на публике неоднократно ясно выражал свое недовольство.