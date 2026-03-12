Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Гвардиола про 0:3 с «Реалом»: «Игра была не такой плохой, как результат — он сокрушительный. Они 3 раза дошли до ворот и 3 раза забили в 1-м тайме, а “Ман Сити” не хватало по

Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» (0:3) в Лиге чемпионов.

"Результат сокрушительный. У нас есть еще 90 минут. Трижды соперник доходил до ворот в 1-м тайме — и забил три гола благодаря своему мастерству. Он всегда хорошо контратакует.

Мы много раз доходили до лицевой, но не хватало последнего паса. Они очень хорошо защищались, очень надежно, очень глубоко.

Результат неприятный, теперь надо поужинать и отдохнуть.

Я чувствую, что игра была не такой плохой, как результат. Мы постараемся создать хорошую динамику в ответном матче.

Вальверде, наверное, признали лучшим игроком матча. Фантастический футболист, способный играть на многих позициях. Он забил очень хорошие голы«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.