Гвардиола про 0:3 с «Реалом»: «Игра была не такой плохой, как результат — он сокрушительный. Они 3 раза дошли до ворот и 3 раза забили в 1-м тайме, а “Ман Сити” не хватало по

"Результат сокрушительный. У нас есть еще 90 минут. Трижды соперник доходил до ворот в 1-м тайме — и забил три гола благодаря своему мастерству. Он всегда хорошо контратакует.
Мы много раз доходили до лицевой, но не хватало последнего паса. Они очень хорошо защищались, очень надежно, очень глубоко.
Результат неприятный, теперь надо поужинать и отдохнуть.
Я чувствую, что игра была не такой плохой, как результат. Мы постараемся создать хорошую динамику в ответном матче.
Вальверде, наверное, признали лучшим игроком матча. Фантастический футболист, способный играть на многих позициях. Он забил очень хорошие голы«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.