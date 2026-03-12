Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия — моя страна!»

"Я был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Не было ситуаций, чтобы я с кем-то на улице закусился.
В Питере классно было, в Томске вообще меня обожали. В Ростове обожали, в Туле обожали, в Тольятти — тоже. Россия — моя страна!" — сказал Дзюба.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше