Дмитрий Губерниев: «Дзюбу можно назвать народным любимцем страны, просто не нужно смешивать интернет-троллей с нормальными людьми. Артем — хороший парень»

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия — моя страна!».
"Артем Дзюба прав, его любят повсеместно. Просто не нужно смешивать интернет-троллей с нормальными людьми. Дзюба — хороший парень, я неоднократно встречался с ним. Артема можно назвать народным любимцем страны. А хейт в интернете — это лишь часть жизни.
Мне тоже часто задают вопрос: как такое возможно — тебя хаят в интернете, а затем выстраивается очередь за автографами и фотографиями, как на выставку в музей?
Важно, чтобы Дзюба при этом не зазнавался, чтобы его не штормило на поворотах. Желаю ему и дальше приносить пользу Отечеству и в итоге возглавить «Спартак», — сказал Губерниев.
Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «После того, как Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской “Спартак”.
Артем Дзюба: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».