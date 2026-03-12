Дмитрий Губерниев: «Дзюбу можно назвать народным любимцем страны, просто не нужно смешивать интернет-троллей с нормальными людьми. Артем — хороший парень»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.51
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.42
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.48
П2
2.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.78
П2
1.82
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.67
П2
6.07
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.63
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.10
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.52
П2
4.30

Дмитрий Губерниев: «Дзюбу можно назвать народным любимцем страны, просто не нужно смешивать интернет-троллей с нормальными людьми. Артем — хороший парень»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы о его популярности.

Источник: Спортс"

Ранее нападающий «Акрона» заявил: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия — моя страна!».

"Артем Дзюба прав, его любят повсеместно. Просто не нужно смешивать интернет-троллей с нормальными людьми. Дзюба — хороший парень, я неоднократно встречался с ним. Артема можно назвать народным любимцем страны. А хейт в интернете — это лишь часть жизни.

Мне тоже часто задают вопрос: как такое возможно — тебя хаят в интернете, а затем выстраивается очередь за автографами и фотографиями, как на выставку в музей?

Важно, чтобы Дзюба при этом не зазнавался, чтобы его не штормило на поворотах. Желаю ему и дальше приносить пользу Отечеству и в итоге возглавить «Спартак», — сказал Губерниев.

Губерниев о готовности Дзюбы возглавить «Спартак»: «После того, как Мостовой станет пожизненным тренером команды, Артему придется пойти в костромской “Спартак”.

Артем Дзюба: «Где такое видано, как у нас, чтобы Губерниев 17 видов спорта обозревал? Он футбол вообще не понимает, смотрел его 1 или 2 раза. Я тоже могу балет смотреть, но не понимаю нюансов».