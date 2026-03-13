Ари: «Дзюба — сильнейший российский форвард, он усилит “Спартак”. Его возвращение может стать главным событием РПЛ, фанаты его помнят и ждут»

«Дзюба — сильнейший российский форвард, он усилит нынешний “Спартак”. Его возвращение может стать главным событием РПЛ.
Это была бы красивая история, потому что болельщики его помнят и ждут", — сказал бывший нападающий красно-белых.
Ари посмотрел бы на возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».
