Росеньор о Йоргенсене в матче с «ПСЖ»: «Он не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола. Удар Хвичи не отразил бы ни один вратарь в мире»

«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб отлично играет при подачах с фланга и отлично останавливает удары. Филип тоже обладает удивительными качествами. Одна из причин, по которой мы выиграли у “Астон Виллы”, заключалась в том, что мы так спокойно владели мячом.
Но игроки иногда допускают ошибки. Филип не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола, но он извинился в раздевалке. Но в момент с четвертым голом, который забил Кварацхелия, был невероятный удар, ни один вратарь в мире не смог бы его отразить", — сказал Росеньор.