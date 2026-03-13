Росеньор о Йоргенсене в матче с «ПСЖ»: «Он не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола. Удар Хвичи не отразил бы ни один вратарь в мире»

Но игроки иногда допускают ошибки. Филип не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола, но он извинился в раздевалке. Но в момент с четвертым голом, который забил Кварацхелия, был невероятный удар, ни один вратарь в мире не смог бы его отразить", — сказал Росеньор.