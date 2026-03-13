Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Росеньор о Йоргенсене в матче с «ПСЖ»: «Он не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола. Удар Хвичи не отразил бы ни один вратарь в мире»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор объяснил, почему выпустил Филипа Йоргенсена на матч против «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов (2:5).

«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб отлично играет при подачах с фланга и отлично останавливает удары. Филип тоже обладает удивительными качествами. Одна из причин, по которой мы выиграли у “Астон Виллы”, заключалась в том, что мы так спокойно владели мячом.

Но игроки иногда допускают ошибки. Филип не первый, кто допустил ошибку, это часть футбола, но он извинился в раздевалке. Но в момент с четвертым голом, который забил Кварацхелия, был невероятный удар, ни один вратарь в мире не смог бы его отразить", — сказал Росеньор.