Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул “принимающей”, но не может обеспечить безопасность команд»

В сборной Ирана ответили на слова Дональда Трампа по поводу ее участия в чемпионате мира.

Источник: Спортс"

Ранее президент США заявил: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть — в плане их собственной жизни и безопасности».

"Чемпионат мира по футболу — историческое международное событие, и его организатором является ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Национальная сборная Ирана, благодаря силе и серии решающих побед, одержанных отважными сынами Ирана, стала одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупный турнир.

Конечно, никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, — это та, которая просто носит титул «принимающей», но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, участвующих в этом глобальном мероприятии", — говорится в заявлении сборной Ирана.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8−9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников».