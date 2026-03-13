Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул “принимающей”, но не может обеспечить безопасность команд»

Ранее президент США заявил: «Сборной Ирана рады на ЧМ, но я не считаю, что им уместно там быть — в плане их собственной жизни и безопасности».
"Чемпионат мира по футболу — историческое международное событие, и его организатором является ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Национальная сборная Ирана, благодаря силе и серии решающих побед, одержанных отважными сынами Ирана, стала одной из первых команд, прошедших квалификацию на этот крупный турнир.
Конечно, никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Единственная страна, которая может быть исключена, — это та, которая просто носит титул «принимающей», но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, участвующих в этом глобальном мероприятии", — говорится в заявлении сборной Ирана.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Министр спорта Ирана о ЧМ в США: «Мы не можем в нем участвовать после убийства нашего лидера. За 8−9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников».