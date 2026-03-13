Невилл о возможном вылете «Тоттенхэма»: «Для АПЛ это будет хорошим событием»

«Вылет “Тоттенхэма” не порадует его болельщиков, и я думаю, что это потрясающий клуб, но для АПЛ это будет очень хорошим событием.
С точки зрения конкуренции сохранение «Лидсом», «Сандерлендом» места в высшей лиге [будет плюсом], потому что в начале сезона меня беспокоило, что все новички сразу вылетят обратно.
У лиги нет потребности в том, чтобы вылетел именно «Тоттенхэм», но есть потребность в том, чтобы вылетали не только те, кто поднимается.
Будет грустно, если [ «шпоры»] вылетят, но, возможно, этого и следовало ожидать«, — сказал экс-защитник “Манчестер Юнайтед” в подкасте Stick to Football.