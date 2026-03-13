Глушенков отказывается общаться с прессой: «Какую чушь они спрашивают — нет смысла разговаривать»

— Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.
— Ничего. Я не собираюсь общаться.
— Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?
— Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают — нет смысла вообще разговаривать, — сказал полузащитник «Зенита».
