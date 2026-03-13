Ричмонд
Матч «Зенит» — «Спартак» откроют Гуменник и Мишин

Символический удар перед субботним матчем «Зенит» — «Спартак» совершат Алексей Мишин и Петр Гуменник.

Источник: Спортс"

8 марта заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Мишину исполнилось 85 лет. Фигурист Гуменник представлял Россию на Олимпиаде-2026.

Также перед игрой 21-го тура РПЛ автограф-сессию проведет бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин, а петербургская рок-группа «Биртман» выступит перед болельщиками.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше