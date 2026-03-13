«ЦСКА уже выбыл из чемпионской гонки. Теперь задача — попасть в призовую тройку». Хомуха об армейцах

После 20 туров красно-синие занимают в таблице 4-е место.
— Что не получается у ЦСКА весной? Почему команда начала терять очки, хотя на сборах все было нормально?
— Нет баланса. Защитники много ошибаются в ключевых моментах. И это приводит к пропущенным мячам. Будут другие результаты, когда команда наладит игру в обороне. А с атакой все в порядке.
Что касается сборов, то не стоит на них смотреть. Неофициальные матчи значительно отличаются от официальных. В весенней части всего двенадцать игр, и идет окончательное распределение мест. Сам формат турнира таков, что весенний отрезок чемпионата намного сложнее.
— Вам не кажется, что Челестини пока не удалось интегрировать в состав новичков — Рейса и Баринова, а это два важных футболиста для оборонительной структуры? Отсюда и проблемы в обороне.
— Лусиано тоже не забивает. Поэтому можно говорить про всех. У новичков еще проходит период адаптации.
— Что делать армейцам, чтобы не растерять все, что они заработали до зимней паузы?
— Сейчас нужно обязательно одержать победу. Тогда в психологическом плане ситуация может перевернуться.
— Не считаете, что у ЦСКА уже нет права на осечку, если он хочет побороться за чемпионство?
— Думаю, что ЦСКА уже выбыл из чемпионской гонки. Сужу и по игре, и по очкам. Отставание от первого места довольно большое. Не ожидаю такого большого количества потерянных очков лидерами. Теперь задача армейцев попасть в призовую тройку, — сказал Хомуха.