Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.16
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Червиченко о матче «Зенит» — «Спартак»: «Результат непредсказуем. Победит тот, кто меньше ошибется и чуть лучше настроится»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии субботнего матча РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

Источник: Спортс"

"Матч будет крайне непредсказуемый в плане результата, причем не из-за высокого качества игры обеих команд, а из-за их примерно похожей разобранности. У них куча игровых проблем, и успеха в очном матче добьется тот, кто меньше ошибется и чуть лучше настроится.

«Зенит» очень разочаровал в матче с «Оренбургом» (1:2), да и с «Балтикой» (1:0) играл не лучшим образом. Видно, что большинство игроков с трудом находят мотивацию и даже звездные новички заразились этим вирусом безразличия.

А «Спартак» вроде бодренько бегает, вся команда пытается действовать на пределе своих возможностей, но сама по себе дворовая манера игры, без какой-либо внятной структуры и организации, особенно в обороне, приводит к тому, что даже с «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) победы добываются на соплях. А что происходит при встрече с более-менее равным соперником, мы видели на примере кубкового матча с «Динамо» (2:5), — сказал Червиченко.