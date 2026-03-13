Червиченко о матче «Зенит» — «Спартак»: «Результат непредсказуем. Победит тот, кто меньше ошибется и чуть лучше настроится»

А «Спартак» вроде бодренько бегает, вся команда пытается действовать на пределе своих возможностей, но сама по себе дворовая манера игры, без какой-либо внятной структуры и организации, особенно в обороне, приводит к тому, что даже с «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) победы добываются на соплях. А что происходит при встрече с более-менее равным соперником, мы видели на примере кубкового матча с «Динамо» (2:5), — сказал Червиченко.