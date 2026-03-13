«Локо» по силам финишировать в тройке, но по борьбе за золото есть вопросы. Матч с «Рубином» — один из решающих". Наумов о железнодорожниках

«Для “Локомотива” это будет одна из решающих игр, которая частично даст ответ на вопрос, готова ли команда к борьбе за медали. В прошлом и нынешнем сезонах всякий раз, когда она оказывалась вблизи первого места, происходили осечки или вообще длинные спады, как в прошлом чемпионате, из-за которых шансы на чемпионство сразу терялись.