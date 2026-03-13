«Локо» по силам финишировать в тройке, но по борьбе за золото есть вопросы. Матч с «Рубином» — один из решающих". Наумов о железнодорожниках

«Для “Локомотива” это будет одна из решающих игр, которая частично даст ответ на вопрос, готова ли команда к борьбе за медали. В прошлом и нынешнем сезонах всякий раз, когда она оказывалась вблизи первого места, происходили осечки или вообще длинные спады, как в прошлом чемпионате, из-за которых шансы на чемпионство сразу терялись.
Так произошло в матче с «Ахматом» (2:2), когда была возможность догнать «Краснодар». При этом команда показала характер, отыгравшись с 0:2. Это ей должно помочь в матче с неуступчивым «Рубином».
Но только на дистанции в четыре-пять встреч будет понятно, на что способен «Локо». Сейчас видно, что ему по силам финишировать в тройке, но по борьбе за золото есть вопросы", — сказал Наумов.