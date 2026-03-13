Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.15
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.42
П2
4.35
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.11
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.42
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2

Фонт о Месси: «Лапорта использовал его в 2021-м. Мы работаем над примирением, чтобы Лео стал почетным президентом клуба и решил, как попрощаться — он мог бы сыграть несколько матчей»

Виктор Фонт, соперник Жоана Лапорты на президентских выборах «Барселоны», обвинил экс-главу клуба в том, что тот не удержал Лионеля Месси в команде.

Источник: Спортс"

«Вы использовали его [Месси] в 2021 году. Если мы посмотрим на тех, кто требует перемен или хочет другой “Барселоны”… Месси хочет перемен. Хави хочет перемен. Бывший президент лишь говорит об уже проделанной работе.

Мы рады примирению с Месси. Примирение начнет воплощаться в реальность через три дня. Мы работали над будущим проектом с Месси, основанным на трех столпах. Во-первых, мы были бы рады, если бы Месси представлял клуб в качестве почетного президента. Во-вторых, это связано с получением дохода, разрыв с Месси обошелся клубу в большие суммы. У нас открытая рана, он безутешно плакал прямо перед вами.

И в-третьих, Месси, спортивный директор и Флик решат, какое прощание будет лучше всего: он мог бы сыграть несколько матчей", — сказал Фонт.