Фонт о Месси: «Лапорта использовал его в 2021-м. Мы работаем над примирением, чтобы Лео стал почетным президентом клуба и решил, как попрощаться — он мог бы сыграть несколько матчей»

«Вы использовали его [Месси] в 2021 году. Если мы посмотрим на тех, кто требует перемен или хочет другой “Барселоны”… Месси хочет перемен. Хави хочет перемен. Бывший президент лишь говорит об уже проделанной работе.
Мы рады примирению с Месси. Примирение начнет воплощаться в реальность через три дня. Мы работали над будущим проектом с Месси, основанным на трех столпах. Во-первых, мы были бы рады, если бы Месси представлял клуб в качестве почетного президента. Во-вторых, это связано с получением дохода, разрыв с Месси обошелся клубу в большие суммы. У нас открытая рана, он безутешно плакал прямо перед вами.
И в-третьих, Месси, спортивный директор и Флик решат, какое прощание будет лучше всего: он мог бы сыграть несколько матчей", — сказал Фонт.