Непомнящий о словах Дзюбы про «великий “Спартак”: “Он напоминает Жириновского — все смеются над его словами, а потом все сбывается. Артем — спартаковец, у него может получиться”

Да, Дзюба — спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда все получалось, как ни странно. Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем все доказывал!