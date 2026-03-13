Ричмонд
Непомнящий о словах Дзюбы про «великий “Спартак”: “Он напоминает Жириновского — все смеются над его словами, а потом все сбывается. Артем — спартаковец, у него может получиться”

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что форвард «Акрона» Артем Дзюба своими высказываниями напоминает ему политика Владимира Жириновского.

Источник: Спортс"

— Дзюба говорил, что хочет сделать «Спартак» снова великим. Что думаете?

— Мне в каком‑то смысле Дзюба напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!

Да, Дзюба — спартаковец, и у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда все получалось, как ни странно. Казалось бы, мог где‑то хоть раз, извините за выражение, обосраться… Нет! Всегда выплывал и всегда всем все доказывал!

Здесь тоже может все впереди быть. Для того, чтобы стать тренером, ему еще нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся, это я точно знаю. Говорят, что нужен опыт, несколько лет нужно поработать. На самом деле опыт приходит очень быстро, мгновенно. Есть опытные люди в 30 лет, а есть совсем неопытные в 70.

У Дзюбы может получиться то, о чем он мечтает, может получиться вернуться в «Спартак», — сказал Непомнящий.