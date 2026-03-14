Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом&ra

"Я не могу сделать мячу больно. Вы, возможно, не чувствуете, а я могу видеть при определенных касаниях, что мячу это не нравится. А я хочу, чтобы ему нравилось.
Это как с моим котом. Кот не подойдет к тебе, если ты ему не нравишься, если ему не нравится, как ты его гладишь. С мячом то же самое.
Когда он у меня в ногах, я хочу, чтобы все говорили: «Как он это сделал? Как он это увидел?» Вот и все«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити” в интервью France Football.
Пеп то ругает, то обожает Шерки. Что за трюкача получил «Сити»?