Йован Танасиевич: «В Сербии очень дорого. У нас продукты процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь»

— У нас уже 10−15 лет коммуналка очень дорогая. Сколько метров ваша квартира?
— Примерно 50.
— У нас квартплата и счета за электричество идут отдельно. За последние 3−4 года подорожало очень многое, и каждый год идут повышения. В нашей маленькой стране евродизель — почти 2 евро за литр.
В Сербии очень дорого, однако зарплаты не такие высокие. У нас продукты, мясо стоят процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь, — сказал Танасиевич.