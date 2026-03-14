Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.18
П2
2.32
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
4
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Трошечкин считает Москву футбольной столицей России: «Даже и думать не нужно. И лучший город на Земле — а я много где был в Европе, в Дубае. Летом это просто фантастика»

Александр Трошечкин назвал Москву футбольной столицей России.

Источник: Спортс

— Вы, кстати, коренной москвич, но практически все время играете вне Москвы. Как вы себе это объясняете?

— Так просто получается. В Москве у нас в основном топы играют, значит, пока не дорос. Но в нашей жизни нет ничего невозможного. Хотел бы попробовать себя на высоком уровне. Зато посмотрел Россию, у нас реально огромная страна.

— Москва — лучший город на Земле?

— Да, 100 процентов. Тут все другое. Возможно, я предвзят, но мне очень нравится Москва, тут кайф. Люблю ее, а летом это просто фантастический город. Я много где был в Европе, в Дубае, но Москва — родная, для меня это лучший город.

— Футбольная столица России?

— Точно Москва! Тут даже и думать не нужно. Даже если посмотреть по количеству клубов в Москве, где их больше? Ответ будет очевидным. Но спор этот вообще ни о чем. Это то же самое, что Аршавин недавно сказал, что не считает «Спартак» топ-клубом. Конечно, у всех спартаковских теперь чуть-чуть подгорает одно место, — сказал хавбек «Ротора».