«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чжэцзян Профешнл» в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чжэцзян Профешнл» в матче чемпионата Китая.

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Чжэцзян Профешнл» в матче второго тура чемпионата Китая.

Встреча, которая прошла в Ханчжоу, завершилась со счетом 1:1. В составе клуба из Шанхая мяч забил Жуан Карлуш Тейшейра (10-я минута). У «Чжэцзян Профешнл» отличился Ван Юйдун (66).

На первой компенсированной ко второму тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Ян Хаоюй.

На счету «Шанхай Шэньхуа» стало минус 6 очков. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. Клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Китая. «Чжэцзян Профешнл» (-1 очко) идет на девятой строчке.

В третьем туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с клубом «Бэйцзин Гоань» 21 марта.