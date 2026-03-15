Все игроки Испании и Аргентины, включая Месси, были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)

Ранее стало известно, что Финалиссима между сборными Аргентины и Испании отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться в Катаре 27 марта.
Все игроки сборных Испании и Аргентины, включая Лионеля Месси, были готовы принять участие в Финалиссиме, сообщает Фабрицио Романо..
