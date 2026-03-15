Мусагалиев о Дзюбе: «Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен играть в профи»

«Информация про завершение карьеры Дзюбы и его трансфер в ФК “10” абсолютно вырваны из контекста и докручены фантазией автора этой новости. Если я это и говорил, то это было с огромной долей иронии, комментируя игру Дзюбы. Что-то вроде: “Тема уже не бегает, наверное, пора его в “Десятку” забирать”. Мы с ним иногда говорим об этом и смеемся.
Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен продолжать играть [в профи]. Надеюсь, у него в планах тренерская карьера или стажировка. Он должен еще побыть в профспорте. В любом случае «Десятка» пойдет ему навстречу, если понадобится поддержать форму«, — сказал президент ФК “10”.
ФК «10» — медиафутбольный клуб комика Азамата Мусагалиева. За «Десятку» выступают экс-защитник «Локо» Брайан Идову и экс-защитник «Динамо» Никита Чичерин. Главный тренер команды — Денис Лактионов. Клуб — обладатель Winline Кубка Лиги и Суперкубка-2025.