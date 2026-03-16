Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
«Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны, в своей зоне он может делать все, что угодно». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о стычке ЦСКА и «Балтики» (0:1) в конце матча 21-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В концовке матча тренер калининградцев Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

"Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны. Да, будет наказание, но он же понимает последствия своих действий. Непонятный игрок ЦСКА не имеет права толкать тренера.

Судья мог подбежать, наказать тренера и матч бы продолжился. Когда какой-то иностранец непонятный толкает тренера и оскорбляет его, это заслуживает удаления. Потом пошли неконтролируемые эмоции.

Талалаев может в своей зоне делать все, что угодно, но этот клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Что это такое? До этого никто не толкал тренеров. Я бы сам выбил мяч, но в поле, и получил бы удаление, при этом набрав три очка.

Что там Талалаев за жест показал? Он был готов подраться, Челестини ему ответил. Тренеры бьются за свою команду. Что касается наказания для Талалаева и Челестини, есть регламент. Они получат ни больше, ни меньше положенного. Для «Балтики» не будет ударом отсутствие Талалаева на скамейке в следующих матчах. Калининградцы нормально играли, когда он был на трибуне, так что ничего страшного не случится", — сказал Быстров.