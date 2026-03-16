«Клоун из ЦСКА спровоцировал конфликт. Талалаев имеет право выбить мяч на трибуны, в своей зоне он может делать все, что угодно». Быстров о стычке армейцев и «Балтики»

Что там Талалаев за жест показал? Он был готов подраться, Челестини ему ответил. Тренеры бьются за свою команду. Что касается наказания для Талалаева и Челестини, есть регламент. Они получат ни больше, ни меньше положенного. Для «Балтики» не будет ударом отсутствие Талалаева на скамейке в следующих матчах. Калининградцы нормально играли, когда он был на трибуне, так что ничего страшного не случится", — сказал Быстров.