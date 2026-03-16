Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии Б, контракт — до конца сезона с опцией продления

«За пятнадцать сезонов, проведенных в составе “Арсенала” и “Челси”, он завоевал 14 национальных трофеев, трижды выиграв Премьер-лигу и семь раз — Кубок Англии На европейской арене он выиграл оба главных континентальных трофея, став победителем как Лиги чемпионов УЕФА, так и Лиги Европы УЕФА — оба раза в футболке “Челси”.
После выступлений за «Рому» и «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 году Коул завершил игровую карьеру и сразу же решил встать на тренерский путь, сделав первые шаги в академии «Челси».
В 2021 году он вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии (до 21 года), а в период с 2022 по 2023 год приобрел важный опыт в качестве ассистента главного тренера: сначала у Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне» и «Челси», а затем у Уэйна Руни в «Бирмингем Сити». Позже Коул вернулся в структуру Футбольной ассоциации, а затем занимал пост ассистента главного тренера в сборной Англии.
Вся семья «Чезены» рада приветствовать Эшли Коула у руля первой команды и желает ему и его сотрудникам удачи", — говорится в заявлении клуба.