19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
завершен
Комо
2
:
Рома
1
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
Быстров о том, забьет ли Соболев 20 голов за сезон: «Если в каждом матче “Зениту” будут давать по два пенальти — точно сможет»

Владимир Быстров высказался о том, сможет ли Александр Соболев забить 20 голов за сезон.

Источник: Sports

В субботу форвард «Зенита» реализовал пенальти в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0). Всего в 24 играх сезона на его счету 8 голов.

— Можно сказать, что Соболев переживает лучший период с момента перехода из «Спартака» в «Зенит»?

— У Соболева надо спросить. Если это лучший отрезок, то жалко.

— Получается, что доверие Семака к Соболеву начало давать плоды?

— Он с начала контракта ему доверяет, только почему-то Александр все еще не может выйти на свой уровень. Просто дело в том, что все футболисты, которые сейчас были взяты «Зенитом» на усиление, еще хуже Соболева смотрятся.

— Вы упомянули, что Александр не может выйти на свой уровень. А какой истинный уровень Соболева, если ориентироваться на количество голов?

— Вот посмотрим, сколько он сможет забить и каков его пик.

— 20 голов сможет забить, чтобы выиграть спор у Радимова?

— Если в каждом туре будут «Зениту» давать пробивать пенальти и Соболев будет играть, то почему нет. Желательно вообще каждый матч по два пенальти — тогда точно сможет, — сказал бывший полузащитник «Зенита».