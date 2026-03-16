Быстров о том, забьет ли Соболев 20 голов за сезон: «Если в каждом матче “Зениту” будут давать по два пенальти — точно сможет»

В субботу форвард «Зенита» реализовал пенальти в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0). Всего в 24 играх сезона на его счету 8 голов.
— Можно сказать, что Соболев переживает лучший период с момента перехода из «Спартака» в «Зенит»?
— У Соболева надо спросить. Если это лучший отрезок, то жалко.
— Получается, что доверие Семака к Соболеву начало давать плоды?
— Он с начала контракта ему доверяет, только почему-то Александр все еще не может выйти на свой уровень. Просто дело в том, что все футболисты, которые сейчас были взяты «Зенитом» на усиление, еще хуже Соболева смотрятся.
— Вы упомянули, что Александр не может выйти на свой уровень. А какой истинный уровень Соболева, если ориентироваться на количество голов?
— Вот посмотрим, сколько он сможет забить и каков его пик.
— 20 голов сможет забить, чтобы выиграть спор у Радимова?
— Если в каждом туре будут «Зениту» давать пробивать пенальти и Соболев будет играть, то почему нет. Желательно вообще каждый матч по два пенальти — тогда точно сможет, — сказал бывший полузащитник «Зенита».