Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»

Ранее Дзюба заявил: «С удовольствием вернусь в “Спартак”, если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал».
«Дзюба знает, что “Спартак” — это великий клуб! Он рос вместе со мной. Мы вместе с ним были.
Игроки должны соответствовать этому величию. Сегодня, к сожалению, некоторые футболисты до этого уровня не дотягивают. Однако в этом они не виноваты", — сказал Павлюченко.
Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой».