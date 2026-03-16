Назван самый популярный вид спорта в России

Футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Министерства спорта России.

Источник: Shutterstock

По данным отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом — 3 546 785 человек. При этом в 2025 году число людей, которые занимаются футболом, выросло больше, чем на 95 тысяч.

Следующим после футбола идет плавание — 3 160 899 человек. Третье место у волейбола — 2 599 504 занимающихся.

Российский футбол находится в отстранении от международных турниров с 2022 года. 2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.