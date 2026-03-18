Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять, закрепостил игроков. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против “Краснодара” сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»

Хорошие игроки у ЦСКА, но футбола нет. Один Глебов старался, бежал вперед. Никакой размашистой игры, флангов, о середине поля вообще молчу. Будто в первый раз вышли на поле вместе. Мне интересно, куда все пропало за зиму, все растеряли. А ведь осенью играли‑то здорово! Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел.