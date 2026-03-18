Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
Пономарев про ЦСКА: «Челестини надо увольнять, закрепостил игроков. Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел. Против “Краснодара” сами виноваты в несдержанности, хотя там великие симулянты»

Владимир Пономарев после поражения ЦСКА от «Краснодара» (0:4) заявил, что с Фабио Челестини пора расставаться.

— В составе «Краснодара» хорошие игроки, но и хорошие провокаторы, великие симулянты. По игре им это помогает. Наши поддались на провокации, удалили двоих. Нельзя отвечать. Сами виноваты в несдержанности.

Хорошие игроки у ЦСКА, но футбола нет. Один Глебов старался, бежал вперед. Никакой размашистой игры, флангов, о середине поля вообще молчу. Будто в первый раз вышли на поле вместе. Мне интересно, куда все пропало за зиму, все растеряли. А ведь осенью играли‑то здорово! Аховое положение, такого безобразия ни разу не видел.

Наверное, надо увольнять Челестини. Он закрепостил игроков. Ребята должны получать удовольствие от футбола, а они мучаются.

— Кого звать?

— Игнашевич есть — готовый тренер. По характеру интересный человек.

— Марцел Личка?

— Нет, надо своего ставить. Вот «Динамо» Гусева назначило — команда здорово играет.

— Валерий Газзаев видится идеальным кандидатом.

— Валерка не пойдет, нельзя возвращаться. У него были сумасшедшие успехи — ни в коем случае не надо портить свою карьеру, — сказал бывший защитник ЦСКА.