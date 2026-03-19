Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
4
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Глава CAF о пересмотре итогов Кубка Африки: «К решению должны отнестись с уважением. Мы все еще сталкиваемся с подозрениями и недоверием — это проблема, доставшаяся в наследство от прошлого»

Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрис Мотсепе прокомментировал решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

Источник: Спортс"

"Ранее я выражал свое крайнее разочарование инцидентами, имевшими место в финале. Это подрывает ту хорошую работу, которую CAF проделывала на протяжении многих-многих лет, чтобы обеспечить честность, уважение, этику, правильное управление, а также доверие к результатам наших футбольных матчей.

Мы все еще имеем дело с подозрениями и недоверием. Это проблема, доставшаяся в наследство от прошлого. Когда я стал президентом, одной из главных проблем были беспристрастность, независимость и уважение к судьям и делегатам матчей, и в этом направлении была проделана большая работа.

Важно, чтобы к решениям нашего дисциплинарного и апелляционного советов относились с уважением и доверием. Если посмотреть на состав этих органов, то в них входят одни из самых уважаемых юристов и судей на континенте. Но нам все еще придется работать с таким отношением к себе и опасениями по поводу честности. Это текущая проблема.

Мне сказали, что Сенегал собирается подать апелляцию, что очень важно. Каждая из 54 стран Африки имеет право подавать апелляции, и мы будем придерживаться и уважать решение, принятое на самом высоком уровне.

Важнейшим фактором является то, чтобы ни к одной стране в Африке не применялось более преференциальное или благоприятное отношение, чем к любой другой стране на африканском континенте", — сказал Мотсепе.