Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Гендиректор московского «Динамо» о судействе: «Пенальти “Зенита” ни на одном повторе не было видно, но его поставили. РФС должен что-то делать. С Мажичем диалога нет»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о назначении пенальти в пользу «Зенита» в игре с махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

«Левников сегодня судил довольно последовательно [в матче “Динамо” и “Спартака”]. Он не показал красную, где можно было показать. Даже не пошел смотреть повтор. Но мы не знаем, как будут трактоваться разные эпизоды. Вы видели пенальти в матче “Зенита”? Там ни на одном повторе не было видно пенальти, но его поставили.

С этим должен делать что-то РФС. Мы писали в ЭСК после «Ростова». Общение с Мажичем? С ним диалога нет. Он разговаривает с «Матч ТВ», — сказал Пивоваров.

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем “Спартаку” удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило».