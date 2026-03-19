Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»

«Сафонов становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. В первую очередь из-за масштаба клуба, за который выступает Матвей. Все-таки никто не будет отрицать, что “ПСЖ” — один из сильнейших клубов мира на сегодняшний день.
Головин, наверное, упустил свой шанс поиграть в европейском топ-клубе. Хотя его карьеру в «Монако» нельзя назвать неудачной. Просто есть ощущение, что его потенциал позволял сделать еще шаг вперед«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед”.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста