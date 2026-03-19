Ланга унесли на носилках — он повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде». У вингера «Галатасарая» шла кровь, ему несколько минут оказывали помощь

Турецкий клуб уступил «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
В концовке игры нидерландец повредил палец, воткнувшись в рекламный щит у края поля. У него пошла кровь, он некоторое время лежал на газоне.
Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Ноа держал руки поднятыми. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.
Трибуны на «Энфилде» аплодировали, провожая арендованного у у «Наполи» футболиста’Галатасарая".
