Симеоне о 8-м выходе в ¼ финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее&r

Мадридский клуб уступил «Тоттенхэму» в ответном матче ⅛ финала турнира (2:3), но прошел в следующий раунд благодаря победе в первой игре (5:2).
О восьмом выходе в ¼ финала.
«Мы довольны ростом клуба и команды, тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее. У нас огромный энтузиазм».
Об игре.
"Это был некомфортный матч. Мы поговорили об этом в раздевалке и отреагировали во втором тайме, мы могли дважды забить третий гол, но все закончилось назначением пенальти [в наши ворота].
Муссо провел очень хороший вечер, Кардозо был феноменален, как и темп и игра Хулиана, Ганцко и Лукмана. Хулиан продемонстрировал великолепное хладнокровие в принятии решений в заключительные моменты атак. Мы его заменили, чтобы избежать карточек, но я доволен игрой каждого".
О встрече с «Барселоной».
«Я всегда беру пример с тех, кто был со мной. Моно Бургос однажды сказал мне: “Ты должен сыграть как можно больше товарищеских матчей против “Барсы”, “Реала” или “Баварии”. Чем больше ты преодолеваешь свои страхи, чем чаще играешь против таких команд, тем лучше их узнаешь и тем больше шансов у тебя будет”, — сказал Симеоне.