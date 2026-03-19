Диего Симеоне: «Барселона» — лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» — потребуется соответствующий уровень игры"

В ⅛ финала турнира мадридцы прошли «Тоттенхэм» (общий счет — 7:5).
— У вас есть время насладиться выходом в четвертьфинал или вы уже думаете о «Барселоне»?
— Это момент радости. Как клуб, как команда мы в восторге от того, что наши болельщики будут праздновать выход в четвертьфинал.
Путь к четвертьфиналу был непростым, как и в предыдущих случаях. Нам придется бороться так же, как и раньше. Будет сложно.
Мы, вероятно, встретимся с лучшей атакующей командой Европы, но у нас будет тот же энтузиазм, что и всегда.
— Настало ли время побороться за победу в Лиге чемпионов?
— Мы стремимся составить конкуренцию «Барселоне», команде, с которой нам предстоит встретиться.
Не сомневаюсь, что это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале — это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры, — сказал Диего Симеоне.
