Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Диего Симеоне: «Барселона» — лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» — потребуется соответствующий уровень игры"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о «Барселоне» как сопернике по ¼ финала Лиги чемпионов.

В ⅛ финала турнира мадридцы прошли «Тоттенхэм» (общий счет — 7:5).

— У вас есть время насладиться выходом в четвертьфинал или вы уже думаете о «Барселоне»?

— Это момент радости. Как клуб, как команда мы в восторге от того, что наши болельщики будут праздновать выход в четвертьфинал.

Путь к четвертьфиналу был непростым, как и в предыдущих случаях. Нам придется бороться так же, как и раньше. Будет сложно.

Мы, вероятно, встретимся с лучшей атакующей командой Европы, но у нас будет тот же энтузиазм, что и всегда.

— Настало ли время побороться за победу в Лиге чемпионов?

— Мы стремимся составить конкуренцию «Барселоне», команде, с которой нам предстоит встретиться.

Не сомневаюсь, что это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале — это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры, — сказал Диего Симеоне.

«Реал» — «Бавария», «ПСЖ» — «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!