Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы"

В ⅛ финала мюнхенский клуб переиграл «Аталанту» с общим счетом 10:2.
«Следующий соперник очень трудный. Когда играешь против “Реала” в Лиге чемпионов, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Нужно быть готовым к борьбе.
Мы будем готовы. Мы никого не боимся. Знаем, что будет тяжело.
Нам нужно продолжать в том же духе благодаря уверенности, которую мы получили в матче с «Аталантой» и этом сезоне", — заявил Харри Кейн.
