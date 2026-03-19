Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
4.30
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
П1
1.60
X
4.37
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
П1
2.18
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
П1
5.77
X
4.28
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
П1
1.36
X
4.90
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
П1
1.26
X
6.76
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
П1
2.66
X
3.47
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3−4%»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель ответил на мнение о том, что зрители смотрят футбольные трансляции без звука.

— Обижает ли вас, когда болельщики говорят, что смотрят футбол без звука?

— Не обижает, потому что я им не верю.

По-моему, в сервисе Okko, когда появилась такая опция — выключать комментатора, Владимир Стогниенко об этом рассказывал: по статистике, этой опцией пользовались от трех до четырех процентов.

То есть на самом деле, когда говорят об отключении комментатора, это чистое лукавство и желание как-то комментаторов уколоть, позлить.

Публике это хочется делать, пусть так говорит. Но это неправда.

— Это только в России так комментаторов ругают или же в других странах тоже?

— Я иногда в издании Athletic видел, что Каррагеру и Невиллу тоже достается немало, потому что у них вообще четкая клубная принадлежность и понятно, что они там топят за своих.

Хотя стараются быть объективными. Достается им очень много, в том числе и оскорблений.

Но с ними работает как бы обычный комментатор, то есть журналист. Но вот чтобы их ругали, я такого не помню, потому что роль обычного комментатора более техническая.

То есть он больше гоняет мяч, описывает эпизоды, а Невилл или Каррагер, которые составляют ему пару, отвечают за анализ, за оценки. Соответственно, тут понятно, что достается больше тому, у кого звучнее имя и человек, который дает оценки.

Но тенденция ругать комментатора, мне кажется, она общемировая, а не только наша, — сказал Тимур Журавель.