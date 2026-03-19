Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3−4%»

— Обижает ли вас, когда болельщики говорят, что смотрят футбол без звука?
— Не обижает, потому что я им не верю.
По-моему, в сервисе Okko, когда появилась такая опция — выключать комментатора, Владимир Стогниенко об этом рассказывал: по статистике, этой опцией пользовались от трех до четырех процентов.
То есть на самом деле, когда говорят об отключении комментатора, это чистое лукавство и желание как-то комментаторов уколоть, позлить.
Публике это хочется делать, пусть так говорит. Но это неправда.
— Это только в России так комментаторов ругают или же в других странах тоже?
— Я иногда в издании Athletic видел, что Каррагеру и Невиллу тоже достается немало, потому что у них вообще четкая клубная принадлежность и понятно, что они там топят за своих.
Хотя стараются быть объективными. Достается им очень много, в том числе и оскорблений.
Но с ними работает как бы обычный комментатор, то есть журналист. Но вот чтобы их ругали, я такого не помню, потому что роль обычного комментатора более техническая.
То есть он больше гоняет мяч, описывает эпизоды, а Невилл или Каррагер, которые составляют ему пару, отвечают за анализ, за оценки. Соответственно, тут понятно, что достается больше тому, у кого звучнее имя и человек, который дает оценки.
Но тенденция ругать комментатора, мне кажется, она общемировая, а не только наша, — сказал Тимур Журавель.