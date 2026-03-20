Холанд стал инвестором Norway Chess. Глава ФИДЕ Дворкович назвал это признаком культурной значимости игры: «Шахматы, как и футбол, всегда были глобальным языком стратегии и творчества»

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии стал стратегическим инвестором компании Norway Chess. Интересы футболиста представляет созданная им компания Chess Mates.
Холанд поможет запустить Total Chess World Championship Tour — цикл турниров (четыре соревнования в четырех городах), в котором определится общий чемпион мира в трех дисциплинах: «быстрая классика», рапид и блиц. ФИДЕ одобрила этот формат минимум на 16 лет, запуск планируется в 2027-м.
«Шахматы — невероятная игра, оттачивающая ум, и есть очевидные параллели с футболом: нужно быстро думать, доверять инстинктам и просчитывать на несколько ходов вперед. Стратегия и планирование — это главное. Я инвестирую в Norway Chess, потому что верю: Total Chess World Championship Tour способен превратить шахматы в еще более крупный зрелищный спорт для зрителей во всем мире. Команда Norway Chess уже проделала впечатляющую работу по развитию турнира, и упустить возможность присоединиться было просто невозможно», — сказал Холанд.
«Шахматы, как и футбол, всегда были глобальным языком стратегии и творчества. То, что такой спортсмен мирового уровня, как Эрлинг Холанд, присоединился к Total World Chess Championship Tour, — мощный сигнал, свидетельствующий о глобальном внимании к шахматам и их культурной значимости на сегодняшний день. Как президент ФИДЕ, я всегда стремился сделать шахматы устойчивым и привлекательным глобальным видом спорта. Работая в тесном сотрудничестве с моей командой и дальновидными партнерами, такими как Norway Chess, мы ставим перед собой цель превратить Total World Chess Championship Tour в самое захватывающее интеллектуальное спортивное событие в мире», — заявил глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
