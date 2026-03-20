В четвертьфиналах еврокубков сыграют 6 испанских клубов, 5 английских, по 3 немецких и португальских, по 2 французских и итальянских

В Лиге чемпионов продолжают выступления три команды Ла Лиги: «Барселона», «Реал» и «Атлетико». В следующий раунд Лиги Европы пробились «Сельта» и «Бетис», а в следующем раунде Лиги конференций страну представит «Райо Вальекано».
Из АПЛ в четвертьфинальную стадию еврокубков пробились пять клубов: «Арсенал» и «Ливерпуль» выступят в Лиге чемпионов, в Лиге Европы — «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла», а в Лиге конференций — «Кристал Пэлас».
По три участника еврокубков представляют Германию («Бавария» в Лиге чемпионов, «Фрайбург» в Лиге Европы, «Майнц» в Лиге конференций) и Португалию («Спортинг» в ЛЧ, «Брага» и «Порту» в ЛЕ).
По два представителя осталось у Франции («ПСЖ» в ЛЧ, «Страсбур» в ЛК) и Италии («Болонья» в ЛЕ, «Фиорентина» в ЛК).
Также в четвертьфинале Лиги конференций выступят по одной команде из Греции (АЕК), Нидерландов (АЗ) и Украины («Шахтер»).