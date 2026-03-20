В четвертьфиналах еврокубков сыграют 6 испанских клубов, 5 английских, по 3 немецких и португальских, по 2 французских и итальянских

Из АПЛ в четвертьфинальную стадию еврокубков пробились пять клубов: «Арсенал» и «Ливерпуль» выступят в Лиге чемпионов, в Лиге Европы — «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла», а в Лиге конференций — «Кристал Пэлас».