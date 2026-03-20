«Сафонов будет признан лучшим вратарем Европы, если “ПСЖ” выиграет Лигу чемпионов». Березовский про Матвея

«Я считаю, что все согласны с тем, что Матвей провел просто великолепный матч против “Челси”!
Мне кажется, что именно его уверенные спасения и сейвы вдохновили партнеров по парижскому клубу в прошедшей встрече.
Не случайно именно он начал разгром лондонской команды, отдав голевую передачу на Хвичу Кварацхелию при счете 0:0.
Да, выход в четвертьфинал — это уже хорошее достижение, но учитывая, какую форму набрали подопечные Луиса Энрике. Думаю, им захочется повторить прошлогодний успех.
И, по моему мнению, Сафонов будет признан лучшим вратарем Европы, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. На мой взгляд, вероятность этого очень большая", — сказал Роман Березовский.