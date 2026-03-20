Арсен Адамов покинет «Зенит» летом. Защитник «не видит смысла» в продлении контракта с клубом («Спорт День за Днем»)

Защитник «Зенита» Арсен Адамов покинет клуб летом после завершения контракта, сообщает «Спорт День за Днем».
Отмечается, что 26-летний футболист не видит смысла в продлении соглашения с клубом. Действующий договор клуба и игрока рассчитан до 30 июня.
В нынешнем сезоне Адамов провел 3 матча в Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.