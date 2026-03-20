Тренер «Борнмута» Ираола: «МЮ» — одна из лучших, если не лучшая, команда в АПЛ сейчас. Они выглядят солидно, мало пропускают. Улучшение в плане очков — результат игры в обороне"

В прошлый раз команды сыграли вничью с 4:4.
"Нам нужно сыграть очень хорошо, если мы хотим добиться ничьей, потому что соперник действует очень хорошо. Сейчас это одна из лучших, если не лучшая, команда в лиге, поэтому думаю, что будет сложный матч. У соперника сейчас все идет очень хорошо. И дело не только в результатах.
«Манчестер Юнайтед» стал выглядит солидно. Они мало пропускают. Можно посмотреть на количество моментов, которые они допускают у своих ворот — и это невероятный результат. Они не дают соперникам много шансов.
Вероятно, улучшение в плане очков и ощущений — это результат солидности при игре в обороне", — сказал Андони Ираола.