Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Аргентина — двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч»

Ранее стало известно, что матч между сборными Аргентины и Испании был отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Игра между чемпионами Европы и Южной Америки должна была состояться в Катаре 27 марта.
"Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая.
Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы миры я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч", — заявил Алехандро Домингес.