Пол Мерсон: «2:8 от “ПСЖ” показывают, насколько “Челси” отстает. Разочаровывающее выступление, они были разгромлены. Росеньор находится под давлением»

«ПСЖ» разгромил «Челси» в Лиге чемпионов. Крайне разочаровывающее выступление [лондонцев].
Посмотрите даже на «Тоттенхэм» — у них был план на матч против «Атлетико». Я не ожидал такого от «Челси» — они были буквально разгромлены!
Общий счет 2:8 показывает, насколько «Челси» отстает на данный момент. Понимаю, что они не борются за победу в АПЛ, но 2:8 все равно разочаровывает. Нельзя так проигрывать, особенно дома.
Я бы сказал, что Лиэм Росеньор находится под некоторым давлением. В АПЛ им предстоит борьба за выход в Лигу чемпионов в этом сезоне", — написал Пол Мерсон.