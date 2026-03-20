Футбол
Хоккей
Роналду не вызван в сборную Португалии на игры с Мексикой и США. Леау, Бруну, Феликс, Рамуш, Канселу и Тринкау включены в заявку

Криштиану Роналду пропустит весенние матчи сборной Португалии.

Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом вызвал на игры против Мексики (29 марта) и США (1 апреля) следующих футболистов:

— вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»);

— защита: Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Антониу Силва («Бенфика»), Томаш Араужу («Бенфика»);

— полузащита: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму Кошта («Мальорка»), Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Родриго Мора («Порту»);

— атака: Рикарду Орта («Брага»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Гонсалу Гедеш («Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).